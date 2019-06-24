Зоря і Дніпро 1 не виявили сильнішого у контрольному матчі

Все закінчилося результативною нічиєю

У рамках передсезонної підготовки Зоря і СК Дніпро-1 провели спаринг, в якому не змогли виявити сильнішого.

Зоря та СК Дніпро-1 не змогли виявити сильнішого у контрольному поєдинку. Луганці більше володіли ініціативою, але вперед вийшов СК Дніпро-1 завдяки голу Орінчака. Втім, Зоря змогла відігратись у другому таймі, нічию врятував Лєднєв.

Контрольні матчі

24 червня

Зоря – СК Дніпро-1 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Орінчак, 1:1 - 70 Лєднєв.

Раніше, Зоря представила Скрипника в якості наставника команди.

Також, Зоря дізналася можливих суперників у Лізі Європи.

Джерело - Чемпіон.