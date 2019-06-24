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Світоліна - Корне: онлайн-трансляція матчу в Істборні

Сьогодні 19:15 59 0
Перша ракетка України стартує на трав'яному турнірі серії Прем'єр
Світоліна - Корне: онлайн-трансляція матчу в Істборні

Сьогодні, 24 червня, перша ракетка України Еліна Світоліна, посіяна під п'ятим номером, стартує на трав'яному турнірі серії Прем'єр в Істборні.

Українка почне змагання поєдинком проти Алізе Корне з Франції. Зустріч відбудеться четвертим запуском на корті №1 після матчу ATP Джубб - Фрітц.

Раніше дівчата зустрічалися 6 разів, українка перемогла в чотирьох матчах.

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Орієнтовний час початку матчу - 20:15 за Києвом.

Пряму трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Джерело - Чемпіон.

#Корне, #Світоліна, #Істборн
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