Голкіпер Брайтона: Дякую Реалу, що Азар залишив АПЛ

Воротар англійського клубу Брайтон Мет Райан дуже задоволений тим фактом, що Еден Азар залишив Челсі і перейшов до Реал.

Про це він сказав Goal.com.

"Мені здається, я не відбив жодного його удару в тих чотирьох або п'яти матчах, коли грав проти Едена. Або його удари блокували, або Азар бив повз. Якщо не траплялося ні того, ні іншого, це значить, що м'яч опинявся у сітці. Звичайно, це прикро, але добре, що його виперли. Дякую Реалу! Проте, я б хотів знову мати можливість зіграти проти нього та зупинити - це мотивація", - сказав Райан.

Нагадаємо, Азар перейшов у королівський клуб з Челсі. Англійці попрощалися з Еденом добіркою найкращих його голів.

Джерело - ua-football.com.