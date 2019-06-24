Шахтар відправився на перший збір до Німеччини

У Німеччині гірники проведуть два спаринги

Сьогодні Шахтар відправився на перший збір.

Про це гірники повідомили у клубному інстаграмі.

Збір пройде в Німеччині з 24 по 30 червня.

За цей час команда проведе два контрольні матчі - проти "Лудогорца" (26 червня) і ЦСКА Софії (30 червня).

На офіційному сайті Шахтаря буде доступна безкоштовна трансляція для зареєстрованих користувачів.

Раніше повідомлялося, що Хавбек Шахтаря Данило Ігнатенко проведе наступний сезон в Ференцвароші.

Нагадаємо, що на другому зборі Шахтар зіграє з командою АПОЕЛ.

Джерело - ua.tribuna.com.