Шахтар відправився на перший збір до Німеччини

Сьогодні Шахтар відправився на перший збір.
Про це гірники повідомили у клубному інстаграмі.
Збір пройде в Німеччині з 24 по 30 червня.
За цей час команда проведе два контрольні матчі - проти "Лудогорца" (26 червня) і ЦСКА Софії (30 червня).
На офіційному сайті Шахтаря буде доступна безкоштовна трансляція для зареєстрованих користувачів.
Раніше повідомлялося, що Хавбек Шахтаря Данило Ігнатенко проведе наступний сезон в Ференцвароші.
Нагадаємо, що на другому зборі Шахтар зіграє з командою АПОЕЛ.
Джерело - ua.tribuna.com.