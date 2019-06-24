Сікан: Не боюсь конкуренції з легіонерами Шахтаря

Гравець донецького Шахтаря Данило Сікан, який нині виступає на правах оренди за ФК Маріуполь, боїться конкуренції з легіонерами гірників.

Про це повідомляє football.ua.

"Моє завдання - працювати на максимум. Далі тренерам буде видно. У мене є величезне бажання стати основним в такій команді як Шахтар. Я готовий до конкуренції і буду вичавлювати з себе максимум. Якщо через рік після оренди мене залишать в Шахтарі, значить буду боротися через рік. Розумію, що так я швидше буду ставати сильнішими.

Коли ми виграли чемпіонат світу, Петраков нам сказав, що в наших клубах на нас тепер більше звертатимуть увагу. Далі все в наших руках, нам будуть давати шанс, головне правильно ним користуватися. Яких би ми успіхів не домоглися, ми ніколи не повинні зупинятися, - сказав Сікан.