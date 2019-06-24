Мессі: Збірна Аргентини провела хороший матч і виграла

Потрібен був такий матч, щоб набути впевненості і спокою

Національна збірна Аргентини провела хороший матч з Катаром (2:0) в третьому турі групового раунду Кубка Америки.

Про це він сказав лідер команди Ліонель Мессі в інтерв'ю прес-службі збірної Аргентини.

"Збірна Аргентини провела хороший матч і виграла. Це було принципово. Нам потрібен був такий матч, щоб набути впевненості і спокою. Від гри до гри команда повинна рости, і цей матч не виключення", - зазначив Мессі.

Нагадаємо, завдяки цій перемозі аргентинці вийшли в 1/4 фіналу Кубка Америки, де зіграють з Венесуелою.

Раніше колумбійці переграли аргентинців.

Джерело - sport.ua.