Нападник СК Дніпро-1: Думаю, що суперники в УПЛ нас вже побоюються

Нападник СК Дніпро-1 Олексій Чичиков переконаний, що суперники в УПЛ мають їх вже побоюватися.

Про це він заявив в інтерв’ю клубній прес-службі.

"Вважаю, що у нас боєздатний колектив, у нас хороша команда, і переконаний, що зараз проведемо якісний збір, додамо в усіх планах, в тому числі, ігрових. В тренувальному процесі у нас також буде все в порядку, так що переконаний, що в Прем’єр-лізі дамо бій будь-якій команді. Усі бачили, як ми грали за Кубок України, так що нас також побоюються. Думаю, що наші всі хороші ігри і перемоги ще попереду". - сказав Олексій Чичиков.