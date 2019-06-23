Нападник СК Дніпро-1: Думаю, що суперники в УПЛ нас вже побоюються

Нападник СК Дніпро-1 Олексій Чичиков переконаний, що суперники в УПЛ мають їх вже побоюватися.
Про це він заявив в інтерв’ю клубній прес-службі.
"Вважаю, що у нас боєздатний колектив, у нас хороша команда, і переконаний, що зараз проведемо якісний збір, додамо в усіх планах, в тому числі, ігрових. В тренувальному процесі у нас також буде все в порядку, так що переконаний, що в Прем’єр-лізі дамо бій будь-якій команді. Усі бачили, як ми грали за Кубок України, так що нас також побоюються. Думаю, що наші всі хороші ігри і перемоги ще попереду". - сказав Олексій Чичиков.
Минулого тижня Супряга і Булеца в складі збірної України U-20 стали чемпіонами світу, обігравши в фіналі Південну Корею (3:1).
За підсумками минулого сезону Дніпро-1 став чемпіоном Першої ліги та отримав право на виступи в УПЛ.
Джерело - СК Дніпро-1.