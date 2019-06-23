Наставник Катару: Ми приїхали на Копа Америки не заради селфі з Мессі

Збірна Катару буде боротися за очки в матчі проти збірної Аргентини, щоб вийти з групи.
Про це заявив наставник збірної Катару Фелікс Санчес, повідомляє Goal.
"Ми не дуже добре відомі в Південній Америці, але наші гравці справжні професіонали. Ми приїхали на Копа Америки змагатися, а не заради селфі з Мессі.
Аргентина - фаворит, вона зобов'язана перемагати. Ми ж будемо битися проти чудової команди, в якій є кращий гравець світу. У нас є шанс вийти з групи, і чудово це, а не той факт, що ми можемо вибити такого монстра, як Аргентина", - сказав Санчес.
Матч Катар - Аргентина розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що у першому турі колумбійці переграли аргентинців, а Парагвай розписав нічию з Аргентиною.
Джерело - football.ua.