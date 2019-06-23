ПСЖ не буде залишати бразильця, якщо отримає вигідну пропозицію

Нападник ПСЖ і збірної Бразилії Неймар цього літа може повернутися в Барселону.

Про це повідомляє Paris United.

За інформацією джерела, на це рішення гравця тиснуть два його колишніх одноклубника Ліонель Мессі та Луїс Суарес, які хочуть бачити бразильця в стані синьо-гранатових.

Якщо ПСЖ отримає пропозицію в розмірі 350 мільйонів євро, то не стане утримувати гравця.

Керівництво ПСЖ розуміє, що Неймар не виправдав їхніх очікувань з реалізацією себе як лідера команди, але дали йому занадто багато привілеїв, попри протести головного тренера команди. Тепер же новий спортивний директор клубу має намір встановити більш суворий режим.

Варто відзначити, що гравці ПСЖ сподіваються умовити бразильця залишитися в Парижі.

Раніше повідомлялося, що Барселона запропонувала за Неймара 100 млн євро плюс Коутінью.

Джерело - Paris United.