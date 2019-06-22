Яремчук: хотів би зіграти із Зінченком у Манчестер Сіті

Про мрії і життя після завершення кар'ри футболіста

Український нападник Роман Яремчук після завершення не бажає бути тренером і мріє зіграти разом із Зінченком в Манчестер Сіті.

Про це він сказав під час зустрічі з фанатами в Києві, повідомляє Чемпіон.

"Скоріш за все після закінчення кар'єри не буду тренером, і з футболом пов'язаний не буду.", - зазначив Роман Яремчук.

Про свої мрії Роман теж висловився.

"Кожний футболіст мріє про Реал чи Барселону, але не я. Я хотів би зіграти з Санею Зінченком у Манчестер Сіті", - сказав Роман.

Нагадаємо, в останніх матчів збірної України проти Сербії (5:0) і Люксембургу (1:0) Роман забив по одному м'ячу в кожному з матчів.

Джерело - Чемпіон.