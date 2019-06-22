Яремчук: хотів би зіграти із Зінченком у Манчестер Сіті

Український нападник Роман Яремчук після завершення не бажає бути тренером і мріє зіграти разом із Зінченком в Манчестер Сіті.
Про це він сказав під час зустрічі з фанатами в Києві, повідомляє Чемпіон.
"Скоріш за все після закінчення кар'єри не буду тренером, і з футболом пов'язаний не буду.", - зазначив Роман Яремчук.
Про свої мрії Роман теж висловився.
"Кожний футболіст мріє про Реал чи Барселону, але не я. Я хотів би зіграти з Санею Зінченком у Манчестер Сіті", - сказав Роман.
Нагадаємо, в останніх матчів збірної України проти Сербії (5:0) і Люксембургу (1:0) Роман забив по одному м'ячу в кожному з матчів.
Джерело - Чемпіон.