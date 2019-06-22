Бразильцю пропонували 36 млн євро і два автомобіля

Півзахисник Челсі Вілліан відмовився від неймовірної пропозиції з боку китайського клубу Шанхай Шеньхуа.

Про це повідомляє terrikon.

За інформацією журналістів, Вілліан міг отримувати в Китаї 230 тисяч фунтів на тиждень, безкоштовно орендувати квартиру і отримати два автомобіля з особистим водієм.

Однак сам футболіст не впевнений, що переїзд його сім'ї з Лондона до Азії буде правильним кроком.

Нагадаємо, Челсі не хоче продавати Вілліана.

Також, Лемпард погодився очолити Челсі.

Джерело - terrikon.