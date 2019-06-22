Півзахисник Челсі Вілліан відмовився від неймовірної пропозиції з боку китайського клубу Шанхай Шеньхуа.
Про це повідомляє terrikon.
За інформацією журналістів, Вілліан міг отримувати в Китаї 230 тисяч фунтів на тиждень, безкоштовно орендувати квартиру і отримати два автомобіля з особистим водієм.
Однак сам футболіст не впевнений, що переїзд його сім'ї з Лондона до Азії буде правильним кроком.
Нагадаємо, Челсі не хоче продавати Вілліана.
Також, Лемпард погодився очолити Челсі.
Джерело - terrikon.