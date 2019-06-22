Переважна більшість читачів нашого сайту проти "заробітчан"

Читачі нашого сайту проти представників чемпіонату Росії в лавах збірної України.

В опитуванні взяло участь 1148 респондентів. 89%, а це 1021 читач проти залучення до лав збірної України гравців, які виступають в чемпіонаті країни-агресора. 11% вважають, що представники чемпіоната Росії можуть викликатися у національну команду України.

Нагадаємо, раніше читачі нашого ресурсу визначили найращого гравця збірної України U-20 на чемпіонаті світу 2019 року.

Раніше повідомлялося, що український захисник Іван Ордець став гравцем московського Динамо.

Джерело - Чемпіон.