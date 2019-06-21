Джулай: Поповнювати збірну треба своїми хлопцями, а не підстаркуватими легіонерами

Збірну України необхідно підсилювати своїми гравцями, а не легіонерами.

Таку думку висловив відомий коментатор Дмитро Джулай.

"Якщо натуралізація – природна, якщо батьки футболіста – не українці, але він народжений в Україні, тут зростав і починав грати у футбол, ніяких питань немає. Те саме – коли людина приїхала сюди у певному віці, тривалий час тут прожила, чи, як Едмар, одружилася.

Є й інший момент. Ми не говоритимемо про конкретні футбольні клуби. Згідно з регламентом нашого чемпіонату будь-який футбольний клуб має повне право натуралізувати будь-якого іноземного гравця, якщо дотримано усіх вимог. Але це не означає, що автоматично цей футболіст повинен отримувати виклик у збірну України. Натуралізація – це те, що вигідно клубові насамперед.

Спротив, який викликає остання історія, якраз із цим і пов’язаний. Клуб зробив те, що йому вигідно. А в чому вигода для збірної? Поки що незрозуміло. Ось ці дві червневі перемоги – хороший натяк: поповнювати національну команду можна своїми хлопцями, а не підстаркуватими бразильцями. Як би добре вони не грали. Скільки б не забивали. Навіть більше – цікавий збіг обставин. У нас тепер є чемпіони світу! Потрібно зважати на це", – поділився Джулай в ексклюзивному інтерв'ю для Футбол 24.