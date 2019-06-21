Беккер: Позитивно оцінюю роботу Колліни в Україні

Призначення легендарного П'єрлуїджі Колліни на посаду куратора суддівського комітету ФФУ стало позитивним кроком у розвитку суддівської справи в Україні.

Про це розповів український лайнсмен Сергій Беккер.

"Позитивно оцінюю роботу Колліни. Він налагодив тренувальний процес для арбітрів. Судді стали посилено тренуватися, стежити за собою, своєю вагою, харчуванням. Більше уваги стали приділяти спорту і внаслідок цього змінилися.

Також позитив від Колліни - українським суддям стали давати більше міжнародних матчів. Завдяки Колліні ми відчули, що за арбітра, асистента арбітра хоч хтось може заступитися.

Раніше, виходячи на матч, боявся отримати негативну оцінку. Отримавши дві двійки, ти вирушав на лігу вниз. У таких умовах судити було важко. Колліна дав зрозуміти, що за нас є кому постояти", - сказав Беккер.