Булеца: З Італією був найважчий матч на ЧС-2019

Найважчий матч збірної України на чемпіонаті світу U-20 був з Італією.

Про це повідомив півзахисник збірної України U-20 Сергій Булеца прес-службі Динамо.

"Все було спокійно, мандраж пішов. У перших іграх було важко. Всі боялися помилитися. Розуміли, що на нас лежить велика відповідальність. Потім вже заспокоїлися і на 100% сконцентрувалися на своїй грі.

"З Італією. Це був більше навіть психологічно важкий матч, адже вирішувалося, потрапимо ми до фіналу. Завдяки командному духу довели, що ми гідні пройти далі. До того ж, за збірну Італії грали знайомі нам гравці. Такі, як Пінамонті, Скамакка", - повідомив Булеца.