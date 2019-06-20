УАФ звинувачується у присвоєнні бюджетних коштів - НАБУ

НАБУ підозрює УАФ

Національне антикорупційне бюро України продовжує розслідування фінансової діяльності УАФ.

НАБУ на своєму офіційному сайті повідомило про звинувачення УАФ у махінаціях з отриманням третини виділених бюджетних коштів для організації. 5 червня майно асоціації було заарештоване.

Нагадаємо, Верховна Рада виділила УАФ 270 млн грн на реалізацію проекту "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України".

Також НАБУ встановило, що УАФ ввозила в Україну обладнання американської компанії ECO Green Equipment та німецької фірми Polytan GmbH через арабського посередника S.D.T.FZE. Вартість продуктів була значно нижча, ніж у ФФУ Продакшн.

Нагадаємо, НАБУ підозрює УАФ у корупційних схемах.

Також повідомлялося, що люди з УАФ причетні до договірних матчів.

Джерело - football24.ua.