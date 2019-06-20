Гармаш та Ярмоленко допомогли коштами лікарні ОХМАТДИТ

Денис Гармаш та Андрій Ярмоленко здали кошти на апарат штучного дихання в лікарню ОХМАТДИТ.

Про це розповіла ведуча програми Профутбол Олександра Лобода, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

"Якось разом з Ігорем Цигаником збирали кошти на апарат штучного дихання в лікарню ОХМАТДИТ, - розповідає Олександра. - Про цю історію дізналися Денис Гармаш та Андрій Ярмоленко. Вони зателефонували і запитали, скільки потрібно грошей. Хлопці дали кошти на новий апарат, хоча насправді спочатку збирали лише на окрему деталь, яка зламалася.

Керівництво лікарні ОХМАТДИТ запросило гравців на захід з урочистого запуску новенького обладнання, але вони відмовилися зі скромності. Але я вважаю, що футболісти повинні говорити про свої добрі справи, адже це впливає на їхній імідж, формує позитивне ставлення вболівальників", - зазначила Олександра.