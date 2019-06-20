Нападник Олександрії: До нас будуть приходити сильніші гравці

Тепер Олександрія у статусі бронзового призера, до команди будуть приходити сильніші гравці.
Також думки притримується гравець Олександрії Дмитро Шастал, повідомляє прес-служба УПЛ.
"Міграція у футболі — нормальне явище. Плюс до того, пам’ятайте: тепер ми у статусі бронзового призера Чемпіонату, до нас будуть приходити сильніші гравці.
Минулий сезон можу порівняти з хорошим кінофільмом або серіалом, де ти - в центрі сюжету! Все сподобалося, залишилось багато приємних емоцій і спогадів. А головне — хепі-енд", - зазначає Шастал.
Раніше повідомляли, що Олександрія підписала Дениса Мірошниченка та Дениса Безбородька.
Ще один гравець, нагадаємо, Максим Третьяков - був взятий в оренду у словацького клубу ДАК 1904.
Джерело - УПЛ.