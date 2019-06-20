Нападник Олександрії: До нас будуть приходити сильніші гравці

Тепер Олександрія у статусі бронзового призера, до команди будуть приходити сильніші гравці.

Також думки притримується гравець Олександрії Дмитро Шастал, повідомляє прес-служба УПЛ.

"Міграція у футболі — нормальне явище. Плюс до того, пам’ятайте: тепер ми у статусі бронзового призера Чемпіонату, до нас будуть приходити сильніші гравці.

Минулий сезон можу порівняти з хорошим кінофільмом або серіалом, де ти - в центрі сюжету! Все сподобалося, залишилось багато приємних емоцій і спогадів. А головне — хепі-енд", - зазначає Шастал.