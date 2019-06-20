Новий наставник збірної Іспанії: Не можу сказати, що я радий

Новий головний тренер збірної Іспанії Роберто Морено відчуває смуток та відповідальність через призначення на цю посаду.

Про це повідомляє Marca.

"Хочу подякувати президенту федерації. Це гірка радість. Я завжди хотів стати головним тренером, але не в такій ситуації. Постараємося розвинути вже виконану роботу. Постараюся прийняти роботу, розпочату Луїсом Енріке, і довести команду до перемоги на Євро.

Не можу сказати, що я радий. Відчуваю смуток і відповідальність. Здорово, що Луїс мене підтримав, це найважливіше для мене. Тому я прийняв цю пропозицію. Нашу роботу будуть цінувати за результатами. За гарними результатами.

Якщо мені потрібно буде щось запитати у Луїса, я зроблю це, я багато чого в нього навчився. Так, у мене є досвід, я дев'ять років працював з одним з найкращих тренерів в світі, я тренував з 14 років. Мені не вистачало вміння спілкуватися з гравцями, він допомагав мені, як і впоратися з тиском, - сказав Морено.