Лунін: Чи готовий конкурувати з Куртуа? Я для цього і переходив у Реал

Українець Андрій Лунін готовий до конкуренції на позиції голкіпера мадридського Реала.

Про це повідомляє FootballHub.

"Чи почну збори у Реалі? Про це пізніше скажуть. Що стосується чуток в пресі, що я буду дублером Куртуа, то ніяк до них не ставлюся. Коли мені особисто щось скажуть, тоді буду реагувати. Чи готовий конкурувати з Куртуа? Я для цього і переходив в Реал", – передає слова Андрія Луніна FootballHub.