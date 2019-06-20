Лунін: Чи готовий конкурувати з Куртуа? Я для цього і переходив у Реал

Українець Андрій Лунін готовий до конкуренції на позиції голкіпера мадридського Реала.
Про це повідомляє FootballHub.
"Чи почну збори у Реалі? Про це пізніше скажуть. Що стосується чуток в пресі, що я буду дублером Куртуа, то ніяк до них не ставлюся. Коли мені особисто щось скажуть, тоді буду реагувати. Чи готовий конкурувати з Куртуа? Я для цього і переходив в Реал", – передає слова Андрія Луніна FootballHub.
Нагадаємо, на минулих вихідних підопічні Олександра Петракова у фінальному матчі турніру обіграли однолітків з Південної Кореї (3:1), ставши чемпіонами світу.
За підсумками чемпіонату світу 2019 серед команд U-20 Андрій Лунін отримав нагороду найкращого воротаря чемпіонату.
Джерело - football24.ua.