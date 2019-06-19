Динамо зіграє спаринг проти дебютанта Прем'єр-ліги

Матч відбудеться 21-го липня

Новачок української Прем'єр-ліги Колос проведе товариський матч з київським Динамо.

Про ц повідомляє прес-служба клубу з Ковалівки.

Поєдинок відбудеться в неділю, 21-го липня.

Нагадаємо, перший тур УПЛ буде зіграно 31 липня (базовий день), правда до цього киянам ще доведеться зіграти матч за Суперкубок з Шахтарем (28 липня). Варто відзначити, що Колос буде грати домашні матчі УПЛ на стадіоні Динамо.

Раніше повідомлялося, що Колос хоче підсилитись екс-гравцем збірної України.

Джерело - koloskovalivka.