Підтверджена оренда Булеци та Супряги - Михайличенко

Футболісти проведуть один сезон у складі Дніпро-1

Підтверджена оренда двох гравців Динамо: флангового півзахисника Сергія Булеца і форварда Владислава Супряги. Угода буде розрахована на один сезон.

Про це повідомив головний тренер Дніпра-1 Дмитро Михайленко в інтерв'ю Tsn.ua.

"Що стосується Дніпра-1, то у нас є домовленість повернути Влада Супрягу і Сергія Булеца, в оренду на один сезон. Досягнуто домовленості з самими хлопцями та керівництвом динамівського клубу, тому це взаємовигідна співпраця, яка принесе користь, перш за все, хлопцям, а також команді Дніпро-1 ", - сказав тренер.

Минулого тижня Супряга і Булеца в складі збірної України U-20 стали чемпіонами світу, обігравши в фіналі Південну Корею (3:1).

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 став чемпіоном Першої ліги та отримав право на виступи в УПЛ.

Джерело - Tsn.ua.