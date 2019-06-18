Петряк і Сваток дізнались суперників у Лізі Європи

УЄФА провів жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду ЛІги Європи-2019/20. Фехервар Петряка, Хайдук Сватка дізнались суперників.
УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував результати жеребкування 1 кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Вітебськ (Прийомов) – КуПС
Гзіра Юнайтед – Хайдук (Сваток)
Зета – Фехервар (Петряк)
Широкі Брієг – Кайрат (Есеола)
Сабаїл (Рибка) – Універсітаття
ℹ️ Thread: the UEFA Europa League first qualifying round draw result...#UELdraw pic.twitter.com/gEZQNIufEn— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 18 червня 2019 р.
Нагадаємо, що у минулому сезоні переможцем Ліги Європи стала команда Челсі. У фіналі турніру вперше зустрічалися дві англійські команди.
Джерело - football24.ua.