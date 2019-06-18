Тайсон визнаний найкращим гравцем Шахтаря минулого сезону

Вболівальники шляхом голосування визначили кращого гравця у складі чемпіона України

Півзахисник Шахтаря Тайсон визнаний найкращим гравцем гірників в минулому сезоні.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар.

За результатами голосування уболівальників бразилець обійшов Андрія Пятова, Марлоса, Жуніора Мораеса і Тараса Степаненка.

Нагадаємо, в минулому сезоні 31-річний бразильський півзахисник провів 35 матчів, відзначився 6 забитими м'ячами і 15 ассистами, при цьому хавбек тричі визнавався найкращим гравцем місяця команди - у вересні, листопаді та травні.

Раніше Ахметов заблокував трансфер Тайсона.

Нагадаємо, Рома готова заплатити 15 мільйонів євро за Ісмаїлі.

Джерело - shakhtar.com.