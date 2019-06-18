Тайсон визнаний найкращим гравцем Шахтаря минулого сезону

Півзахисник Шахтаря Тайсон визнаний найкращим гравцем гірників в минулому сезоні.
Про це повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар.
За результатами голосування уболівальників бразилець обійшов Андрія Пятова, Марлоса, Жуніора Мораеса і Тараса Степаненка.
Нагадаємо, в минулому сезоні 31-річний бразильський півзахисник провів 35 матчів, відзначився 6 забитими м'ячами і 15 ассистами, при цьому хавбек тричі визнавався найкращим гравцем місяця команди - у вересні, листопаді та травні.
Раніше Ахметов заблокував трансфер Тайсона.
Нагадаємо, Рома готова заплатити 15 мільйонів євро за Ісмаїлі.
Джерело - shakhtar.com.