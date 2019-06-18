Цітаішвілі: Україна чи Грузія? Я живу в Україні

Чемпіон світу у складі збірну України U-20 обирає між Грузією та Україною.

Це в ефірі каналу "Трендец" зазначив гравець збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі.

"Я ще не вирішив за яку національну збірну мені грати - Грузії або України. Це провокаційне питання. Я поки не думаю. Я українець, поки не приймав рішення. Жив і живу 8 років в Україні", - зазначив Цітаішвілі.