Цітаішвілі: Україна чи Грузія? Я живу в Україні

Чемпіон світу у складі збірну України U-20 обирає між Грузією та Україною.
Це в ефірі каналу "Трендец" зазначив гравець збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі.
"Я ще не вирішив за яку національну збірну мені грати - Грузії або України. Це провокаційне питання. Я поки не думаю. Я українець, поки не приймав рішення. Жив і живу 8 років в Україні", - зазначив Цітаішвілі.
Нагадаємо збірна України стала чемпіоном світу U-20.
Як раніше повідомляли Георгій Цітаішвілі став найкращим гравцем фіналу чемпіонату світу U-20.
Джерело - dynamomania.com.