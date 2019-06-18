Футбольну Швейцарію українські міжусобиці уже не дивують

Юрист Суркіса Ольга Жуковська працює проти УАФ під час розгляду УЄФА апеляції у справі Жуніора Мораеса.

Про це заявив відомий український журналіст Ігор Бурбас.

"Після позову Динамо проти ФФУ вже юрист Суркіса пані Жуковська тиждень обробляє членів апеляційного комітету УЄФА впаяти її ж рідній Україні 2 технаря у справі Мораеса. Рішення завтра, - написав Бурбас.

Футбольну Швейцарію українські міжусобиці уже не дивують. Після позову Динамо проти ФФУ вже юристка Г.Суркіса пані Жуковська тиждень опрацьовує членів Апеляційного Комітету УЄФА впаяти її ж рідній Україні 2 технарі у справі Мораеса. Сподіваємось, цьому не бути. Рішення завтра✊🏻✊🏻 — Igor Burbas (@iburbas) 18 червня 2019 р.

Нагадаємо, що в кінці травня Федерації футболу Португалії та Люксембургу подали апеляції в УЄФА у справі натуралізації Жуніора Мораеса. Представники асоціацій вирішили оскаржити рішення Дисциплінарного комітету УЄФА не карати Україну зняттям очок у справі форварда.

Литва подала протест на результат гри з Люксембургом з зв'язку з націоналізацією Родрігеса.