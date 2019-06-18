Керівництво "червоних дияволів" провело успішні переговори із Хуаном Матою

Іспанський півзахисник Хуан Мата наступний сезон розпочне у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє AS.

Переговори щодо нової угоди тривали більше 6 місяців. Після нової пропозиції Манчестер Юнайтед гравець дав згоду на продовження контракту.

Діюча угода із клубом у Мати закінчується в кінці червня.

У поточному сезоні Мата зіграв у 32 матчах, в яких забив шість м’ячів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд хоче стати одним з найбільш високооплачуваних гравців Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку.

Джерело - sportarena.com.