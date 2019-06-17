Сербські уболівальники: Українці, ви нам не брати! Ви мерзенні тварини!

Уболівальники збірної Сербії хочуть щоб УЄФА покарав українців.

Про це написав один із фанатів, коментуючи звільнення Младена Крстаїча з національної команди.

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"Українці, ви нам не брати! Ви мерзенні тварини! Спочатку ви домоглися того, щоб сербські вболівальники не приїхали до Львова підтримати свою улюблену збірну. А потім стали ображати наших футболістів, наш народ! Ви поглумилися над нашим прапором, співали мерзенні пісеньки і здружилися з хорватами. Це провокація проти Сербії. Я думав, що якщо ви не визнаєте Косово, то ми можемо бути друзями або навіть братами, адже між нашими народами багато спільного. Але ви виявилися націоналістами, які ненавидить інші країни. Дуже хочеться, щоб УЄФА покарав вас по повній, щоб вас провчили", - йдеться в коментарі.