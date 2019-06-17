Захисник Динамо став найкращм в УПЛ за цікавим показником

І другим в Європі

Захисник Динамо Тамаш Кадар став найкращим в українській Прем'єр-лізі за передачами з просуванням.

Згідно з даними аналітичного порталу Wyscout.

В середньому Кадар виконує в середньому 17.3 пасу з просуванням за матч. Його найближчі переслідувачі: Вернидуб (Зоря) - 12.7, Миколенко (Динамо) - 11.7, Шендрик (Олександрія) - 11.4.

При цьому Кадар також лідер по точності передач з просуванням серед захисників УПЛ. Відсоток точності у Кадара - 86.

Якщо порівнювати з чемпіонатами Англії, Німеччини та Італії, то Кадар на другому місці за кількістю пасів з просуванням в середньому за матч. Краще показник тільки у Жерома Боатенга з Баварії - 17.5.

Нагадаємо, Динамо віддасть Булецу в оренду. Також, Дніпро-1 обговорив з Динамо оренду Супряги.

Джерело - ua.tribuna.com.