Дришлюк: Кожного дня я молюся і прошу батька, щоб він мені допомагав

Для гравців збірної України U-21 особливою була кожна гра на чемпіонаті світу.
Про це сказав півзахисник команди Кирило Дришлюк.
"Кожна гра була по-своєму складною. Ми налаштовувалися на кожен поєдинок як на останній, виходили на поле й викладалися на всі сто відсотків. Звичайно, особливим був фінал. Налаштовувалися дуже серйозно. Ми не хотіли вийти й віддати гру. Це було б неправильно.
Кожного дня я молюся і прошу його, щоб він мені допомагав. Радий, що ми не підвели його й стали чемпіонами світу, - сказав Дришлюк.
Раніше повідомлялося, що батько Кирила, майор авіації Павло Дришлюк загинув під Слов’янськом в Українсько-Російській війні.
Джерело - УАФ.