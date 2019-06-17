Дришлюк: Кожного дня я молюся і прошу батька, щоб він мені допомагав

Для гравців збірної України U-21 особливою була кожна гра на чемпіонаті світу.

Про це сказав півзахисник команди Кирило Дришлюк.

"Кожна гра була по-своєму складною. Ми налаштовувалися на кожен поєдинок як на останній, виходили на поле й викладалися на всі сто відсотків. Звичайно, особливим був фінал. Налаштовувалися дуже серйозно. Ми не хотіли вийти й віддати гру. Це було б неправильно.

Кожного дня я молюся і прошу його, щоб він мені допомагав. Радий, що ми не підвели його й стали чемпіонами світу, - сказав Дришлюк.