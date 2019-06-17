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Капітан збірної України: Петраков - дуже сильний мотиватор

Сьогодні 14:09 353 0
Тренерський штаб юнацької збірної України (U-20) виконав чималий об'єм роботи
Капітан збірної України: Петраков - дуже сильний мотиватор

Головний тренер юнацької збірної України (U-20) Олександр Петраков є сильним мотиватором.

Про це сказав капітан команди Валерій Бондар, повідомляє footballhub.com.ua.

"Я вперше виграю такий вагомий трофей, і, думаю, гравці, які вигравали такі великі турніри, відходять від цього, мабуть, дуже довго. Тому я до сих пір не можу повірити, що ми - чемпіони світу. В останні секунди треба було боротися, щоб не пропустити і все, куди там бігти вперед. Вже 2:1 було, я думав, як би відбитися, дивлюся на цей час, а він йде так довго, просто жах. Олександр Петраков - дуже сильний мотиватор. І я хочу сказати йому і всьому тренерському штабу величезне спасибі за роботу, яку вони провели. І, звичайно, я хочу подякувати всім клубних тренерів, тому що вони вклали в нас душу, свою руку. Дякуємо", - відзначив Валерій Бондар.

Нагадаємо, що екс-футболіст збірної України Євген Левченко привітав молодіжну команду з тріумфом на чемпіонаті світу, а півзахисник збірної України U-20 Кирило Дришлюк отримав пам'ятний знак.

Джерело - footballhub.com.ua.

#Петраков, #Бондар
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