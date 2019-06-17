Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані прокоментував перемогу чарруа в поєдинку першого туру Копа Америки проти збірної Еквадору.

Про це повідомляє Goal.

"Ми готові поборотися за перемогу в Копа Америки. У нас були шанси в першому таймі, ми змогли ними скористатися, і це дало нам спокій довести гру до кінця. Це був важливий крок", - сказав Кавані.