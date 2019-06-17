Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані прокоментував перемогу чарруа в поєдинку першого туру Копа Америки проти збірної Еквадору.
Про це повідомляє Goal.
"Ми готові поборотися за перемогу в Копа Америки. У нас були шанси в першому таймі, ми змогли ними скористатися, і це дало нам спокій довести гру до кінця. Це був важливий крок", - сказав Кавані.
Уругвайці п'ятнадцять разів вигравали Копа Америки в своїй історії, а останній раз цей трофей їм діставався в 2011 році.
Нагадаємо, що у першому турі Уругвай розгромив Еквадор, а Аргентина програла Колумбії з рахунком 0:2.
Джерело - football.ua.