Дришлюк: Для нас кожна гра була складною по своєму

У наступному сезоні Дришлюк гратиме за Олександрію

Півзахисник збірної України U-20 Кирило Дришлюк присвятив перемогу на молодіжному чемпіонаті світу своїй сім’ї, а також всім вболівальникам.

Про це повідомляє sportarena.com.

"Для нас кожна гра була складною по своєму. Необхідно було прикласти максимум зусиль для того щоб перемоги, адже слабких суперників не було. Звісно, у фіналі уже не були такими свіжими, як у перших матчах, адже втома давалася взнаки. У вирішальному матчі на перший план виходили бійцівські якості та характер. Дякувати Богу, нам вдалося досягти бажаного результату. Перед фіналом Олександр Петраков зайшов у роздягальню і сказав, що потрібно виходити і грати у свій футбол. Після гри всі були надзвичайно щасливими, у роздягальні панувала святкова атмосфера", - сказав Кирило Дришлюк.

До речі, Хахльов написав звернення до Дришлюка.

Раніше повідомлялося, що батько Кирила Дришлюк, майор авіації Павло Дришлюк загинув під Слов’янськом в Українсько-Російській війні.

Джерело - sportarena.com.