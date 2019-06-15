Зінченко поділився першим спільним фото з новою дівчиною

Саме її футболіст поцілував після перемоги над збірною Сербії

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко виклав перше спільне фото зі своєю дівчиною Владою Седан.

Нагадаємо, про відносини між Сашею і Владою стало відомо після того, як він поцілував її в прямому ефірі після перемоги над Сербією (5:0).

Пізніше Зінченко підтвердив, що зустрічається з журналісткою ТК Футбол.

Тепер українець порадував своїх фанатів романтичним знімком з новою дівчиною.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96) 15 Июн 2019 в 6:40 PDT

Раніше повідомлялося, що Зінченко наздогнав Ярмоленко за вартістю і ділить з ним перше місце серед українців.

Джерело - Чемпіон.