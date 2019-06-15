Зінченко поділився першим спільним фото з новою дівчиною

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко виклав перше спільне фото зі своєю дівчиною Владою Седан.
Нагадаємо, про відносини між Сашею і Владою стало відомо після того, як він поцілував її в прямому ефірі після перемоги над Сербією (5:0).
Пізніше Зінченко підтвердив, що зустрічається з журналісткою ТК Футбол.
Тепер українець порадував своїх фанатів романтичним знімком з новою дівчиною.
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Раніше повідомлялося, що Зінченко наздогнав Ярмоленко за вартістю і ділить з ним перше місце серед українців.
Джерело - Чемпіон.