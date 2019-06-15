Стали відомі деталі контракту Коноплянки у Фенербахче

Коноплянка в Туреччині може заробляти до 3 млн євро

Турецький Фенербахче зробив пропозицію півзахиснику збірної Україні та німецького Шальке Євгену Копоплянці.

Про це повідомляє Sporx.

Коноплянка у разі переходу у Фенербахче зможе заробляти 2,7 млн євро в рік після сплати податків.

Відзначимо, що у Шальке півзахисник заробляє 5 мільйонів євро на рік, його чинний контракт закінчується влітку 2020 року.

У минулому сезоні Коноплянка відіграв за німецький клуб 21 матч, в яких забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Відзначимо, що турецький гранд цікавився Коноплянкою ще на початку цього року, але трансфер так і не відбувся.

Нагадаємо, Коноплянка підпише контракт на три роки з Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка увійшов у команду тижня FIFA 19.

Джерело - ua.tribuna.com.