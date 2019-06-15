Гравців збірної України зустрінем, як героїв – Бєлік

Про це розповів екс-гравець Шахтаря та збірної України Олексій Бєлік.
"У вирішальному матчі нічого не треба міняти, а гнути свою лінію, і також відповідально і організовано грати, терпіти, як і у всіх матчах, знайти свій шанс і реалізувати його. А майстерності у гравців вистачає.
Чекаємо перемоги, і будемо зустрічати як героїв", – розповів він.
Відзначимо, що Олексій Бєлік на юніорському чемпіонаті світу в 2001 році забив три м’ячі та допоміг збірній вийти в 1/8 фіналу.
Раніше повідомлялося, що Україна вийде на фінал у синій формі.
Нагадаємо, екс-гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв назвав фаворита фіналу чемпіонату світу.
Джерело - ua.tribuna.com.