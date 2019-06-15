Гравців збірної України зустрінем, як героїв – Бєлік

Олексій Бєлік прокоментував майбутній фінальний матч чемпіонату світу в Польщі за участю збірної України

Про це розповів екс-гравець Шахтаря та збірної України Олексій Бєлік.

"У вирішальному матчі нічого не треба міняти, а гнути свою лінію, і також відповідально і організовано грати, терпіти, як і у всіх матчах, знайти свій шанс і реалізувати його. А майстерності у гравців вистачає. Чекаємо перемоги, і будемо зустрічати як героїв", – розповів він.

Відзначимо, що Олексій Бєлік на юніорському чемпіонаті світу в 2001 році забив три м’ячі та допоміг збірній вийти в 1/8 фіналу.

Раніше повідомлялося, що Україна вийде на фінал у синій формі.

Нагадаємо, екс-гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв назвав фаворита фіналу чемпіонату світу.

Джерело - ua.tribuna.com.