Українські уболівальники впевнені у перемозі збірної у фіналі чемпіонату світу

Сьогодні, 15 червня, збірна України U-20 у фіналі чемпіонату світу зіграє проти однолітків із Південної Кореї.

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Чемпіон провів власне опитування, кого із команд вони вважають фаворитом фінальної зустрічі.

Результати виявилися схожими із думкою експертів та аналітиків. 88% респондентів проголосували за те, що Україна стане чемпіоном світу, натомість фаворитом зустрічі вважать Південну Корею лише 5%. Були і ті хто не зміг визначитися, таких - 7%. Варто зазначити, що жодного голосу не було віддано за варіант "Мені байдуже."

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Всього ж проголосувало 415 читачів.

Нагадаємо Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Джерело - Чемпіон.