Сьогодні, 15 червня, збірна України U-20 у фіналі чемпіонату світу зіграє проти однолітків із Південної Кореї.
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Чемпіон провів власне опитування, кого із команд вони вважають фаворитом фінальної зустрічі.
Результати виявилися схожими із думкою експертів та аналітиків. 88% респондентів проголосували за те, що Україна стане чемпіоном світу, натомість фаворитом зустрічі вважать Південну Корею лише 5%. Були і ті хто не зміг визначитися, таких - 7%. Варто зазначити, що жодного голосу не було віддано за варіант "Мені байдуже."
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Всього ж проголосувало 415 читачів.
Нагадаємо Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.
Джерело - Чемпіон.