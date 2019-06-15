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Українські уболівальники впевнені у перемозі збірної у фіналі чемпіонату світу
Читачі Чемпіона впевнені у перемозі збірної України у фіналі чемпіонату світу

Сьогодні, 15 червня, збірна України U-20  у фіналі чемпіонату світу зіграє проти однолітків із Південної Кореї.

  Актуально: Україна - Південна Корея: онлайн. LIVE трансляція

Чемпіон провів власне опитування, кого із команд вони вважають фаворитом фінальної зустрічі.

Результати виявилися схожими із думкою експертів та аналітиків. 88% респондентів проголосували за те, що Україна стане чемпіоном світу, натомість фаворитом зустрічі вважать Південну Корею лише 5%. Були і ті хто не зміг визначитися, таких - 7%. Варто зазначити, що жодного голосу не було віддано за варіант "Мені байдуже." 

   Також: Україна - Південна Корея: анонс і прогноз на фінал чемпіонату світу 

Всього ж проголосувало 415 читачів.

Нагадаємо Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Джерело - Чемпіон.

#Південна Корея, #Україна, #U20
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