Лунін найкраще в світі відбиває пенальті – Трубін

Голкіпер Реала та юнацької збірної України Андрій Лунін є спеціалістом по відбиттю одинадцятиметрових.

Про це розповів голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін у проекті "Трендець".

"Лунін. 5 з 6 - це взагалі молодець. Йому дуже пощастило, що в нього вірив тренер.

Він працював кожен день, тому зараз в Реалі. Думаю, в цьому сезоні він залишиться там і буде доводити, що не гірше Куртуа або Наваса. Він реально топ", - розповів Трубін.