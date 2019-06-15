Лунін найкраще в світі відбиває пенальті – Трубін

Голкіпер Реала та юнацької збірної України Андрій Лунін є спеціалістом по відбиттю одинадцятиметрових.
Про це розповів голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін у проекті "Трендець".
"Лунін. 5 з 6 - це взагалі молодець. Йому дуже пощастило, що в нього вірив тренер.
Він працював кожен день, тому зараз в Реалі. Думаю, в цьому сезоні він залишиться там і буде доводити, що не гірше Куртуа або Наваса. Він реально топ", - розповів Трубін.
Раніше повідомлялося, що Лунін подорожчав на 2,5 млн євро.
Нагадаємо, Лунін в складі збірної України U-20 вийшов у фінал юнацького чемпіонату світу.
Джерело - sport.ua.