Еквадор став бронзовим призером чемпіонату світу U-20

Сьогодні, 14 червня, в рамках матчу за 3 місце у чемпіонату світу U-20 збірна Італії програла Еквадору.

В основний час переможця не вдалося виявити. Переможний гол в додатковий час на 104 хвилині вдалося забити Нарсісо Міні.

Таким чином, збірна Еквадору стала бронзовим призером чемпіонату світу U-20.

Актуально: Україна - Південна Корея: анонс і прогноз на фінал чемпіонату світу

Чемпіонат світу U-20

Матч за 3 місце

14 червня

Італія - Еквадор 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 104 Міна.

Нагадаємо, Україна вийшла фінал чемпіонату світу. Також, до вашої уваги, опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу.

Джерело - Чемпіон.