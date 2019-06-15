Еквадор став бронзовим призером чемпіонату світу U-20

Сьогодні, 14 червня, в рамках матчу за 3 місце у чемпіонату світу U-20 збірна Італії програла Еквадору.
В основний час переможця не вдалося виявити. Переможний гол в додатковий час на 104 хвилині вдалося забити Нарсісо Міні.
Таким чином, збірна Еквадору стала бронзовим призером чемпіонату світу U-20.
Актуально: Україна - Південна Корея: анонс і прогноз на фінал чемпіонату світу
Чемпіонат світу U-20
Матч за 3 місце
14 червня
Італія - Еквадор 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 104 Міна.
Нагадаємо, Україна вийшла фінал чемпіонату світу. Також, до вашої уваги, опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу.
Джерело - Чемпіон.