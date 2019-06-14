УЄФА розгляне апеляції Португалії та Люксембургу у справі Мораеса

Рішення організації стане відомо наступного тижня

УЄФА у вівторок, 18 червня, проведе засідання, на якому розгляне апеляції у справі про натуралізацію форварда збірної України Жуніора Мораеса.

Про це заявив генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький.

Нагадаємо, що в кінці травня Федерації футболу Португалії та Люксембургу подали апеляції в УЄФА у справі натуралізації Жуніора Мораеса. Представники асоціацій вирішили оскаржити рішення Дисциплінарного комітету УЄФА не карати Україну зняттям очок у справі форварда.

Приводом для розгляду справи про натуралізацію Мораеса стали протести з боку федерацій футболу Португалії та Люксембургу. Вони порахували, що форвард неправомірно став громадянином України, оскільки не проживав безперервно на території України 5 років, які необхідні для отримання паспорта.

Читайте також: Литва подала протест на результат гри з Люксембургом

Мораес знаходився в донецькому Металурзі у 2011 році, потім провів сезон в софійському ЦСКА. З липня 2012 по лютий 2017 року його виступав в Україні за Металург і Динамо, після чого відправився в короткострокову оренду в китайський Тяньцзінь Цюаньцзянь. З літа 2017 Жуніор знову грає в Україні.

Джерело - Чемпіон.