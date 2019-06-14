Видатний український тенісист Сергій Стаховський впевнений у перемозі збірної України U-20 у фіналі чемпіонату світу.
Про це розповів сам тенісист кореспонденту Чемпіона.
"Я дуже хотів поїхати до Лодзя особисто повболівати за наших хлопців, але 850 км дороги не вписуються у мій тенісний графік.
Наші футболісти - топи, сам вихід у фінал - мегакруто. Але я очікую від нашої збірної лише перемоги! Звісно, збірна Південної Кореї - непростий суперник, у азіатів зараз футбольний бум через виступи Сона за Тоттенгем.
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Українські футболісти зараз знаходяться на емоційному підйомі, головне дуже уважно та сконцетровано зіграти в стартовому відрізку гри. Ризикну спрогнозувати нашу перемогу з рахунком 2:1", - сказав Стаховський.
Нагадаємо, що Євген Коноплянка привітав збірну України з виходом у фінал ЧС-2019.
Джерело - Чемпіон.