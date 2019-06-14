Видатний український тенісист Сергій Стаховський впевнений у перемозі збірної України U-20 у фіналі чемпіонату світу.

Про це розповів сам тенісист кореспонденту Чемпіона.

"Я дуже хотів поїхати до Лодзя особисто повболівати за наших хлопців, але 850 км дороги не вписуються у мій тенісний графік.

Наші футболісти - топи, сам вихід у фінал - мегакруто. Але я очікую від нашої збірної лише перемоги! Звісно, збірна Південної Кореї - непростий суперник, у азіатів зараз футбольний бум через виступи Сона за Тоттенгем.