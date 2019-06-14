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ФІФА не надала додаткових квитків на фінал чемпіонату світу U-20 Україна - Південна Корея

Сьогодні 18:11 192 0
Міжнародна федерація футболу не пішла на зустріч українській стороні
ФІФА не надала додаткових квитків на фінал чемпіонату світу U-20 Україна - Південна Корея

Українська асоціація футболу отримала від ФІФА відповідь, щодо можливості надання додаткових квитків на фінал молодіжного чемпіонату світу в Польщі. На даний момент усі квитки, що були виділені для вільного продажу, вже розкуплені.

Про це йдеться у повідомленні УАФ у Facebook.

"Сьогодні ми отримали офіційну відповідь FIFA, в якій йдеться про те, що єдиним офіційним ресурсом продажу квитків залишається: www.fifa.com/tickets/u20wc. Більша частина квитків була реалізована завчасно, до того, як стали відомі фіналісти.

  Актуально: Шлях збірної України до фіналу чемпіонату світу 

Рекомендація FIFA, для охочий потрапити на фінальний матч — моніторити офіційний ресурс і чекати, коли квитки з’являться в наявності. Ми також слідкуємо за ситуацією з квитками та будемо інформувати вболівальників про будь-які зміни", - йдеться в повідомленні.

У фінальному матчі турніру збірна України U-20 зіграє з командою Південної Кореї в суботу, 15 червня. Початок матчу о 19:00 по Києву.

Джерело - Чемпіон.

#чемпіонат світу, #Україна, #Південна Корея, #Фінал, #додаткові квитки
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