Міжнародна федерація футболу не пішла на зустріч українській стороні

Українська асоціація футболу отримала від ФІФА відповідь, щодо можливості надання додаткових квитків на фінал молодіжного чемпіонату світу в Польщі. На даний момент усі квитки, що були виділені для вільного продажу, вже розкуплені.

Про це йдеться у повідомленні УАФ у Facebook.

"Сьогодні ми отримали офіційну відповідь FIFA, в якій йдеться про те, що єдиним офіційним ресурсом продажу квитків залишається: www.fifa.com/tickets/u20wc. Більша частина квитків була реалізована завчасно, до того, як стали відомі фіналісти. Актуально: Шлях збірної України до фіналу чемпіонату світу Рекомендація FIFA, для охочий потрапити на фінальний матч — моніторити офіційний ресурс і чекати, коли квитки з’являться в наявності. Ми також слідкуємо за ситуацією з квитками та будемо інформувати вболівальників про будь-які зміни", - йдеться в повідомленні.

У фінальному матчі турніру збірна України U-20 зіграє з командою Південної Кореї в суботу, 15 червня. Початок матчу о 19:00 по Києву.

Джерело - Чемпіон.