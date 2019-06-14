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За день до матчу за Суперкубок на стадіоні Чорноморець пройде музичний фестиваль

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За день до матчу за Суперкубок на стадіоні Чорноморець пройде музичний фестиваль

На стадіоні Чорноморець за добу до матчу за Суперкубок України відбудеться концерт 20th Century Music Fest.

Директор одеської арени Сергій Сиволап запевнив, що у зв'язку з цим не виникне проблем.

"Проблем через це не виникне. По-перше, буде використовуватися тільки половина поля. По-друге, буде найсучасніше покриття, це прописано контрактом. Якщо не буде цього покриття — не буде і концерту. Тому у нас сумнівів немає", - сказав Сиволап в ефірі телеканалу Футбол 1.

20th Century Music Fest розпочнеться 27 липня о 19.00.

Шахтар і Динамо розіграють Суперкубок України 28 липня.

Нагадаємо, що стала відома дата старту УПЛ.

Джерело - Футбол NEWS.

#Суперкубок України
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