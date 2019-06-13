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Екс-наставник Ювентуса хоче відпочити від тренерства

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Екс-наставник Ювентуса хоче відпочити від тренерства

Колишній головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не тренуватиме в майбутньому сезоні і має намір відпочити.

Про це повідомив сам спеціаліст.

"Я збираюся взяти паузу на рік, щоб перезарядитися, знову взяти під контроль особисте життя, заново відчути після багатьох років любов моєї сім'ї, дітей та друзів.

Останні 16 років я відчував себе наче в блендері. Доводиться відбирати час від того, який зазвичай проводиш з сім'єю і друзями. Я використовую цей рік, щоб підзарядитися перед наступним сезоном ", - сказав Аллегрі.

Нагадаємо, Челсі не хоче відпускати Саррі в Ювентус без компенсації.

Також повідомлялося, що Ювентус хоче підписати чотирьох гравців Реала.

Джерело - Чемпіон.

#Ювентус, #Аллегрі, #Серія А
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