Захисник Шахтаря може покинути клуб, через нового тренера

Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко може перейти в Віторію Гімараєш у зв'язку з умовами угоди по новому головному тренеру "гірників" Луішу Каштру.

Про це повідомляє портал GuimaraesDigital.

Інформації про те, на якій основі він перейде в клуб - оренда або повноцінний трансфер - немає.

Бондаренко став гравцем донецького Шахтаря на початку 2019 го року, перейшовши з Олександрії за 600 тис євро.

Футболіст зіграв лише 1 матч за "гірників", в останньому матчі сезону проти ФК Львів (3:0)

Нагадаємо, Шахтар націлився на парагвайського захисника.

Також, Шахтар вимагає у Роми 20 мільйонів за Ісмаїлі.

Джерело - Чемпіон.