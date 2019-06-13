Відома бригада арбітрів на матч Україна - Південна Корея

Бригада арбітрів з США буде працювати на фінальному поєдинку чемпіонату світу-2019

Фінальний поєдинок чемпіонату світу-2019 (U-20) Україна — Південна Корея, що відбудеться 15 червня в польській Лодзі, судитиме бригада арбітрів зі США на чолі з 37-річним Ісмаїлом Ельфатхом.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

На лініях йому допомагатимуть Кайл Аткінс та Корі Паркер. У ролі четвертого арбітра виступатиме Абделькадер Зітуні з Таїті. Забезпечувати рефері допомогою системи VAR будуть Алан Келлі, Райан Макенді (обидва — Ірландія), Павел Рачковський (Польща) та Фоліо Моеакі (Тонга).

Додамо, що вирішальний поєдинок за світову корону розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Нагадаємо, що Україна у півфіналі здолала Італію, а Південна Корея була сильнішою за Еквадор.

Джерело - УАФ.