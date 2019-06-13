Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов заявив позицію Зорі щодо єдиного телепула УПЛ.

Про це повідомляє прес-служба команди.

"Людей хочуть загнати в платний канал Футбол, щоб вони платили за нього і слухали протягом усього сезону "Слався, рідний" Шахтар". Ось що нас не влаштовує. Тому ми проти. Своє право будемо відстоювати аж до судів", - підкреслив Рафаїлов.