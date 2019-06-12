Жіноча збірна України розписала нічию з Білоруссю

Дівчатам не вдалося втримати мінімальну перемогу

Сьогодні, 12 червня, в рамках підготовки до відбіркового турніру Євро-2021 жіноча збірна України з футболу зіграла внічию з Білоруссю (1:1).

Поєдинок відбувся на київському стадіоні Оболонь-Арена, а в складі команди Наталії Зінченко єдиним голом відзначилася Ольга Овдійчук.

Підопічні Зінченко стартують в рамках відбору на континентальну першість 3 вересня матчем у Львові проти 8-разового чемпіона Європи збірної Німеччини. Після цього 5 і 8 жовтня їх чекають виїзні зустрічі з Німеччиною та Ірландією відповідно.

Відбір Євро-2021

Товариський матч

Україна — Білорусь 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 35 Овдійчук, 1:1 - 48 Кубічна.

Чемпіонат Європи з футболу серед жінок, у свою чергу, відбудеться у восьми англійських містах в період з 11 липня до 1 серпня наступного року.

Нагадаємо, УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20.

Також, експерт повідомив, що збірна України виграє чемпіонат світу.

Джерело - Чемпіон.