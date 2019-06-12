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УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20

Сьогодні 20:22 177 0
15 червня відбудеться історичний фінал для збірної України
УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20

Українська асоціація футболу веде переговори щодо надання додаткової можливості придбати квитки на фінал молодіжного чемпіонату світу U-20.

Про це повідомляє організація в Facebook.

На даний момент усі квитки, що були виділені для вільного продажу, вже розкуплені, зазначає головний футбольний орган країни.

Нагадаємо, вчора команда Олександра Петракова вийшла до фіналу чемпіонату світу, обігравши у півфіналі збірну Італії (1:0).

У фінальному матчі турніру українська молодіжка зіграє з командою Південної Кореї в суботу, 15 червня. Корейці у своєму півфіналі мінімально здолали Еквадор (1:0).

Джерело - Чемпіон.

#УАФ, #ФІФА, #чемпіонат світу, #додаткові квитки
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