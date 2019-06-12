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Національний фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five відбудеться в Києві

Сьогодні 19:39 137 0
Цього року українські відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr's Five пройшли в Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Львові, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську, Харкові та Києві.
Національний фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five відбудеться в Києві

15 червня на Контрактовій площі в Києві пройде Національний фінал Red Bull Neymar Jr's Five - найбільшого у світі міжнародного чемпіонату з футболу в форматі 5х5.

Протягом квітня - червня по всій Україні проходили кваліфікації цього унікального авторського турніру Неймара.

Команди з усього світу почали свій шлях від локальних відборів у своїх країнах, далі через Національні фінали, і до Всесвітнього фіналу, який відбудеться 13 липня в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранді, Бразилія.

Цього року українські відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr's Five пройшли в Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Львові, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську, Харкові та Києві. Понад 400 команд (майже 3000 гравців) намагалися переграти суперників і дійти до Національного фіналу, і тепер маємо 22 команди, які продовжать боротьбу.

Останніх - київських фіналістів - визначали в минулі вихідні.

8 і 9 червня 70 команд київських футболістів змагалися за останні два місця в Національному фіналі, а переграти всіх вдалося тільки ГРАНТЕХ і MOdas.

Подарунком для переможців Всесвітнього фіналу стане зустріч з легендарним Неймаром і гра проти талановитого бразильця і ​​його товаришів по команді.

Правила щорічно залишаються без змін. Змагатися в чемпіонаті можуть всі охочі від любителів до професіоналів, хлопці та дівчата у віці від 18 до 25 років (в команді також допускаються два гравці старше 25 років). Формат - 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця кожен раз, коли суперник забиває гол.

Нагадаємо, оголосили заявку збірної України з міні-футболу на Кубок мера Києва.

Джерело - Чемпіон.

#Red Bull Neymar Jr's Five, #Національний фінал
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